Вслед за президентом Владимиром Зеленским китайский вирус поразил и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова

Как сообщает Politeka.net, об этом политик объявил вечером 11 ноября на своей странице в Фейсбук.

Он сообщил, что получил положительный результат теста и теперь в соответствии с правилами отправляется на самоизоляцию. В то же время, Разумков подчеркнул, что чувствует себя нормально.

«Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких! Искренне желаю вам всем здоровья!», - написал политик.

Отметим, что коронавирус поражает все больше известных украинцев. В частности, стало известно, что положительный тест получил и президент страны. Сообщалось, что пока Зеленский не нуждается в госпитализации, однако председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий уточнил, что в случае ухудшения состояния президент будет лечиться в том медучреждении, в котором найдется свободное место.

Предполагалось, что если Зеленский не сможет продолжать работать дистанционно, его обязанности будет исполнять спикер парламента Дмитрий Разумков.

Добавим, что почти одновременно с Зеленским о положительном тесте сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уже заявил, что чувствует себя "нормально" и будет работать из дома через видеосвязь.

Напомним, все, что известно о болезни Зеленского, кто еще заразился и где будут лечить: "Зло возвращается обязательно...".

Как сообщала Politeka, Зеленский возмутился реакцией украинцев на его болезнь.

Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".