Владимир Зеленский, который заразился китайским вирусом, пока не нуждается в госпитализации

Однако в случае ухудшения самочувствия Зеленский будет лечиться в том медучреждении, в котором будет свободное место.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "24 канала".

"Президент будет лечиться там, где будет свободное место, если госпитализация будет нужна", – заверил Радуцкий.

В частности президент дал поручение разворачивать госпитали во всех областных центрах. В частности, отделение для больных китайским вирусом уже начало работать в больнице "Феофания".

Радуцкий добавил, что сейчас состояние президента стабильное, он чувствует себя неплохо. Других симптомов, кроме температуры 37,5, нет.

"Президент будет работать в онлайн-режиме. Он остается на прямой связи, он может работать, но должен находиться в изоляции",– заверил Радуцкий.

В случае, если болезнь президента будет протекать с осложнениями, его обязанности будет исполнять спикер парламента Дмитрий Разумков.

Отметим, сам Зеленский сообщил, что сейчас "чувствует себя неплохо". Также обратился к тем, кто злорадствует его болезни.

"...реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно ", - написал президент в Facebook.

Сейчас в офисе президента повышенная заболеваемость китайским вирусом.

Практически одновременно с Зеленским о положительном тесте сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уже заявил, что чувствует себя "нормально" и будет работать из дома через видеосвязь.

Ранее, 27 октября о болезни сообщила его первый заместитель Юлия Ковалив.

А Юлия Мендель подтвердила, что китайский вирус обнаружили у еще одного заместителя Ермака – Андрея Смирнова.

Также стало известно об инфицировании министра финансов Украины Сергея Марченко. Он официально находится на больничном. Как отметили в пресс-службе министерства, сейчас обязанности главы Минфина будет выполнять первый зам – Денис Улютин.

Также заразился министр обороны Таран. В связи с болезнью Таран отменил свой визит в США, запланированный на 9-11 ноября.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль решил также сделать тест, несмотря на то, что чувствует себя нормально, а утром 9 ноября принял участие в публичном диктанте по украинскому языку в зале научной библиотеки имени Вернадского.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.