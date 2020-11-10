Владимир Зеленский, который заразился китайским вирусом, пока не нуждается в госпитализации
Однако в случае ухудшения самочувствия Зеленский будет лечиться в том медучреждении, в котором будет свободное место.
Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "24 канала".
"Президент будет лечиться там, где будет свободное место, если госпитализация будет нужна", – заверил Радуцкий.
В частности президент дал поручение разворачивать госпитали во всех областных центрах. В частности, отделение для больных китайским вирусом уже начало работать в больнице "Феофания".
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Радуцкий добавил, что сейчас состояние президента стабильное, он чувствует себя неплохо. Других симптомов, кроме температуры 37,5, нет.
"Президент будет работать в онлайн-режиме. Он остается на прямой связи, он может работать, но должен находиться в изоляции",– заверил Радуцкий.
В случае, если болезнь президента будет протекать с осложнениями, его обязанности будет исполнять спикер парламента Дмитрий Разумков.
Отметим, сам Зеленский сообщил, что сейчас "чувствует себя неплохо". Также обратился к тем, кто злорадствует его болезни.
"...реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно ", - написал президент в Facebook.
Сейчас в офисе президента повышенная заболеваемость китайским вирусом.
Практически одновременно с Зеленским о положительном тесте сообщил и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он уже заявил, что чувствует себя "нормально" и будет работать из дома через видеосвязь.
Ранее, 27 октября о болезни сообщила его первый заместитель Юлия Ковалив.
А Юлия Мендель подтвердила, что китайский вирус обнаружили у еще одного заместителя Ермака – Андрея Смирнова.
Также стало известно об инфицировании министра финансов Украины Сергея Марченко. Он официально находится на больничном. Как отметили в пресс-службе министерства, сейчас обязанности главы Минфина будет выполнять первый зам – Денис Улютин.
Также заразился министр обороны Таран. В связи с болезнью Таран отменил свой визит в США, запланированный на 9-11 ноября.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль решил также сделать тест, несмотря на то, что чувствует себя нормально, а утром 9 ноября принял участие в публичном диктанте по украинскому языку в зале научной библиотеки имени Вернадского.
Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.