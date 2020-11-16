Дмитрий Разумков передал полномочия спикера Верховной Рады из-за опасной болезни

Как сообщает Politeka.net, главу парламента на время лечения будет замещать второй вице-спикер Елена Кондратюк из "Батькивщины". О таких изменениях Дмитрий Разумков объявил о время заседания Согласительного совета.

Недавно спикер Верховной Рады заразился китайским вирусом, и теперь вынужден лечиться. Одновременно с ним на больничный ушел первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать", - объяснил Дмитрий Разумков. - "На прошлой неделе мною было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк".

Исполняющая обязанности спикера тут же раскритиковала карантин выходного дня и связанные с ним ограничения. Во время совета Елена Кондратюк заявила, что Кабмину нельзя было вводить жесткие меры без согласования с парламентом, теперь же бизнес находится в неравных условиях. Она предложила в ближайшее время рассмотреть перенос введения кассовых аппаратов для предпринимателей на 2022 год.

Такое положение дел в Верховной Раде не понравилось многим украинцам, которые выразили свое негодование в сети:

"Да лучше сразу - Жене лысому"; "Заболевший Зеленский должен был передать свои полномочия Разумкову. Разумков передал полномочия какой-то Кондратюк. Т.е. главнокомандующим и и.о. президента у нас теперь какая-то Кондратюк?"; "Разумкову хватило ума остаться дома, а не в "Феофании"; "Во время войны и эпидемии вся верхушка самоустранилась от исполнения своих обязанностей".

Напомним, все, что известно о болезни Зеленского, кто еще заразился и где будут лечить: "Зло возвращается обязательно...".

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