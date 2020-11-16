Незадовго до смерті знаменитий актор Армен Джигарханян встиг в черговий раз одружитися

Як повідомляє Politeka.net, не так давно зірка розлучився зі своєю колегою Тетяною Власовою і взяв у дружини молоду піаністку Віталіну Цимбалюк-Романовську, з якою розійшовся після гучного скандалу. Минулого року у Джигарханяна знову затеплилися стосунки з Власовою, як пише "СтарХит" зі слів продюсера Марка Рудінштейна, пара навіть встигла укласти шлюб. Саме колишня дружина, яка прожила з артистом майже 50 років, була поруч В останні дні і зуміла пробачити неприємну історію.

"З Власовою вони встигли оформити, все нормально. Вона повернулася, приїхала, вони помирилися, знову полюбили один одного і тому поруч з ним була дружина«, - заявив шоумен на передачі "Ти не повіриш!" і додав, - "Він не любив лежати в лікарнях страшно, він весь час говорив: "Померти я хочу вдома".

Втім, представник актора Артур Согомонян, спростовує слова продюсера про укладення шлюбу. Як заявив друг Джигарханяна, вони з Тетяною не встигли розписатися, проте почали знову жити, як подружня пара.

"Тетяна Сергіївна повернулася, підтримувала Армена Борисовича останнім часом. Де-юре вони не чоловік і дружина, тому що Марк Борисович трохи перебільшив, але де-факто у них стосунки були як у чоловіка і дружини. Я свідок", - підкреслив Артур Согомонян.

Артист помер 14 листопада у віці 85 років. За інформацією джерел, Армен Джигарханян в останній момент переписав заповіт і віддав велику частку майна своєму прийомному синові Степану, хоча раніше планував відписати все Цимбалюк-Романовської.

Варто відзначити, що раніше спадкоємець виклав в "Instagram" останнє прижиттєве фото Джигарханяна, зроблене незадовго до останньої госпіталізації. На знімку актор зображений зі щасливою посмішкою в обнімку зі своєю коханою Тетяною Власовою.

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