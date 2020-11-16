Незадолго до смерти знаменитый актер Армен Джигарханян успел в очередной раз жениться

Как сообщает Politeka.net, не так давно звезда развелся со своей коллегой Татьяной Власовой и взял в жены молодую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую, с которой разошелся после громкого скандала. В прошлом году у Джигарханяна снова затеплились отношения с Власовой, как пишет "СтарХит" со слов продюсера Марка Рудинштейна, пара даже успела заключить брак. Именно бывшая жена, которая прожила с артистом почти 50 лет, была рядом в последние дни и сумела простить неприятную историю.

"С Власовой они успели оформить, все нормально. Она вернулась, приехала, они помирились, снова полюбили друг друга и поэтому рядом с ним была жена", - заявил шоумен на передаче «Ты не поверишь!» и добавил, - "Он не любил лежать в больницах страшно, он все время говорил: "Умереть я хочу дома".

Впрочем, представитель актера Артур Согомонян, опровергает слова продюсера о заключении брака. Как заявил друг Джигарханяна, они с Татьяной не успели расписаться, однако начали снова жить, как супружеская пара.

"Татьяна Сергеевна вернулась, поддерживала Армена Борисовича в последнее время. Де-юре они не муж и жена, потому что Марк Борисович немного преувеличил, но де-факто у них отношения были как у мужа и жены. Я свидетель", - подчеркнул Артур Согомонян.

Артист умер 14 ноября в возрасте 85 лет. По информации источников, Армен Джигарханян в последний момент переписал завещание и отдал большую долю имущества своему приемному сыну Степану, хотя раньше планировал отписать все Цымбалюк-Романовской.

Стоит отметить, что ранее наследник выложил в "Инстаграм" последнее прижизненное фото Джигарханяна, сделанное незадолго до последней госпитализации. На снимке актер запечатлен со счастливой улыбкой в обнимку со своей возлюбленной Татьяной Власовой.

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