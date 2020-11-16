В Україні скасували адаптивний карантин, коли обмеження відрізнялися в різних регіонах залежно від кількості хворих

Тепер в Україні діє загальнонаціональний карантин.

Під заборону потрапили масові заходи за участю понад 20 осіб, заповнюваність більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті; робота дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, робота після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Також під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченого технічною характеристикою транспортного засобу.

Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування можливе лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більше 4 осіб за столом без урахування дітей віком до 18 років.

Рекомендується час для людей старше 60 років. Воно діятиме з 10: 00 до 12: 00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т. д.

Зазначимо, в Україні станом на ранок понеділка, 16 листопада, зафіксовано 9 832 нових випадки захворювання китайським вірусом. При цьому видужало 2 753 осіб, летальних випадків - 94.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (879), а також у Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Нагадаємо, що президент Української держави Володимир Зеленський терміновим чином скликав нараду РНБО щодо загрози нацбезпеці країни.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.

Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.