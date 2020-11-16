Вже з січня 2021 року деякі українці ризикують залишитися без газу

Про це пишуть Вести.

Згідно із законом, вже через півтора місяці побутові споживачі, у яких немає лічильника на газ, залишаться без палива.

Тому українцям в терміновому порядку потрібно подати заявку на установку обладнання і чекати своєї черги. Але побутові споживачі можуть і за свій рахунок придбати лічильник, який буде встановлений потім в найкоротші терміни.

За словами харків'янина Володимира, нещодавно до нього приходили газівники і пропонували встановити цей лічильник.

"Я запитав: "навіщо?" Мені відповіли:"для економії газу і грошей". Я відповів, що нехай економлять в іншому місці, у мене тільки плита. Навіщо мені лічильник?!"- задався він питанням.

Але не всі українці знають про нюанси законодавства, за яким до початку 2021 року всі побутові споживачі повинні бути забезпечені лічильниками. Як стверджують газівники, все йде за графіком: спершу обладнання встановлюється в приватних секторах, а потім в будинках, де крім плити є і колонка.

Якщо споживачі відмовляються від безкоштовного лічильника, то вони можуть самостійно його придбати, але це досить клопітно і затратно.

"Коли ми уточнили,коли їх чекати, сказали, знову подавати заявку. На питання: Як можна прискорити процес, відповіли, що за 4 тис.грн готівки поставлять хоч сьогодні", — розповіла журналістам одна з читачок.

Але експерти попереджають, що облгази не зможуть масово відключати блакитне паливо, оскільки сьогодні в Україні ще багато побутових споживачів без лічильників.

"Основна категорія - це ті, хто використовує газ виключно для приготування їжі. У кого автономне газове опалення і колонки — там вже на відсотків 98-99 стоять лічильники, і давно. Просто багато мешканців багатоквартирних будинків не вважають за потрібне встановлювати прилад, тому що зараз у них мінімальний тариф", - заявив аналітик Дмитро Марунич.

Експерт упевнений, що лічильник на газ невигідний тим, у кого в квартирі прописано одну-дві людини, а за фактом проживає більше.

"З одного боку, лічильники ставити потрібно, з іншого боку, у деякої категорії населення немає стимулу. Сьогодні норма так і залишилася 3,28 куба на одну людину. Її намагалися підняти до 9,8 куба на місяць з людини, але суд відмовив", — підсумував Марунич у спілкуванні з журналістами.

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