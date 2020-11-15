Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала пікантний образ в бікіні на пляжі

Модель розбурхує новими фото чи не кожен день, при цьому акцент Хільде робить завжди на нових і яскравих купальниках. Дівчина не носить занадто відверті наряди, але отримує сотні позитивних відгуків. Шанувальники масово захоплюються фігурою моделі, яка постійно доглядає за собою.

На представлених кадрах видно, що Осланд подобається підкреслювати бюст за допомогою відкритих декольте і захоплювати красою з правильно підібраного ракурсу. Зокрема, дівчина любить позувати на узбережжі на заході, милуючись останніми теплими днями і позуючи на теплому піску.

"Так тепло будуть проходити навіть зимові дні 🤩 Прекрасний новий бікіні для плавання просто приголомшливий 💚 #perth #australia", - написала Хільде.

Ось як відповідають в мережі:

"Куди одній дівчині стільки пристрасті?; ти такий крутий пірожочек👏 😎 😍; ось це так! ❤ ️ 🤘 ; Люблю твій стиль😍 🔥; навіть її фото зігріють в холоди🔥; захід з тобою чудовий❤️🔥; зима в Австралії .. пісок як сніг), Снігова королева. Не замерзай!; Ти просто чудова😘 😍❤; Ти виглядаєш так красиво🔥❤️❤️; красивий купальник👏».

Шанувальники відзначають, що скандинавська красуня може захопити однією лише посмішкою. Тому кадри, на яких Хільде показує переваги на пляжі, отримують множинні відгуки.

Гармонійний образ Хільде складається з легкого макіяжу, підтягнутих форм і досить скромних образів в порівнянні з іншими альтернативними моделями. Дівчина не робить акцент на своїх купальниках, вона швидше показує сонячні знімки без зайвої вульгарності.

У ніжно-рожевому бікіні Осланд вдалося отримати сотні позитивних відгуків, так як вона знаходиться у відмінній формі і трендовий купальник з безліччю тонких зав'язок зробив її образ більш примітним.

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