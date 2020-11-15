Телеведуча Ксенія Собчак вміє дивувати своїх шанувальників

Нову фотографію російська зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, телеведуча Ксенія Собчак плюнула на все і вирішила "повернутися в яскравий блонд".

Собчак вирішила похвалитися перед шанувальниками кардинальними змінами в зовнішності, але не зізналася, чому пішла на такий крок.

"Колір волосся -👌. Все-таки повернутися в яскравий блонд було правильним рішенням. А ви як вважаєте?",- підписала телеведуча свіже фото у своєму мікроблозі.

Перетворення припало до душі її шанувальникам, через що вони завалили її лайками і захопленими коментарями.

"Дуже йде вам", "мені здається без різниці який колір", " ви потрапили в руки професіонала!", "Красива, ефектна - вам все дуже йде", " в красі жіноча сила. Звичайно блонд до блакитним оченятам", "та він вам більше йде, дуже красива", " а Ви б не хотіли рівний чубок і темний колір? Шкіра світла очі блакитні", " мені природний більше подобається, своїм блиском благородства, та й ваш типаж не для жухлих штучних сухостоїв", А мені здається вам підійде Блонді рудий ось бомба буде . Але і блондинкою вам йде точно добре"," схожа тут на Марію Захарову", " що за мітла-вії..., майстру руки відірвати", - написали вони в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак повідомила приємну новину про свого чоловіка, режисера Костянтина Богомолова.

Ксенія в ОАЕ позувала у воді разом з Богомоловим, якого притиснула до себе і широко посміхнулася в камеру. Її очі прикрили темні окуляри, а в руці вона тримала солом'яний капелюшок.

Чоловік знаменитості досить розтягнувся в усмішці через отриману премію "Золота маска", яку він отримав за "злочин і покарання".

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