Відома російська телеведуча, а за сумісництвом - політик Ксенія Собчак показала в соцмережі нове фото з чоловіком

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, зірка позувала з чоловіком на церемонії вручення премії "GQ Людина року".

Відзначимо, що якщо режисер Богомолов був одягнений для заходу в строгий фрачний костюм, то його скандальна дружина вибрала для себе більш розкутий наряд: на ній було надіто чорно-червону сукню з таким глибоким декольте, що прекрасно видно, яку білизну Собчак одягла під сукню.

"Ну що, чую цибулька зайшла. Бачили ви б ці збори за п'ять хвилин в туалеті після ведення заходу🙈. Але Сашка Макуін ніколи не підведе", - підписала кадри телеведуча.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ксенія Собчак (@xenia_sobchak)

Фанати в коментарях по-різному оцінили новий пост Ксенії. Деяким образ зірки сподобався, інші - розкритикували Собчак.

"Обожнюю вашу пару ! Любові вам ! Ксенія, ви прекрасні ! 💜 Дуже красиві свіжі і один одним улюблені, прям відчувається незвично і стильно 😇 👍 образ бомба!Сімпа!🔥 Гарна, дотепна жінка може збити з ніг) Дуже зайшов 💫 Захоплена 😍 неймовірно стильно і красиво 🙏 Ксенія, вам дуже йде ⭐️ Дуже круто 🔥🔥🔥🔥 Сашка - вогонь! А мені за таке перетворення в туалеті за 5 хвилин одного разу догану зробили началь начальниця не пережила, що пробігавши весь день без косметики і в штанях в підготовці заходу, я потім за 5 хвилин зуміла перетворитися в його свіженьку і бадьору господиню в вечірній сукні️ ️ звільнилася в результаті нафіг😅 у вас у обох такі обкурені очі , але видно що Ви на даний момент щасливі з такими очима У богомола очі 👀 на заході весь час, як обдовбаний🤣 🤣 🤣", – пишуть фоллловери і хейтери.

Раніше ми повідомляли, що Ксенія Собчак повідомила приємну новину про свого чоловіка, режисера Костянтина Богомолова.

Ксенія в ОАЕ позувала у воді разом з Богомоловим, якого притиснула до себе і широко посміхнулася в камеру. Її очі прикрили темні окуляри, а в руці вона тримала солом'яний капелюшок.

Чоловік знаменитості досить розтягнувся в усмішці.

"Як же я пишаюся тобою, @konbog75 !!! "Золота Маска" за»злочин і покарання"!!! Це мій улюблений твій спектакль!!!! #такпобедим ✊🏻✊🏻🎉🎉🎉", - написала Собчак.

Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Як повідомляла Politeka, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: «єдиний шлях...».

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.