Известная российская телеведущая, а по совместительству – политик Ксения Собчак показала в соцсети новое фото с мужем

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, звезда позировала с супругом на церемонии вручения премии "GQ Человек года".

Отметим, что если режиссер Богомолов был одет для мероприятя в строгий фрачный костюм, то его скандальная жена выбрала для себя более раскованный наряд: на ней было надето черно-красное платье с таким глубоким декольте, что прекрасно видно, какое белье Собчак надела под платье.

"Ну что,чую лучок зашёл. Видели вы бы эти сборы за пять минут в туалете после ведения мероприятия🙈. Но Сашка Макуин никогда не подведёт 😉", – подписала кадры телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Фанаты в комментариях по-разному оценили новый пост Ксении. Некоторым образ звезды понравился, другие – раскритиковали Собчак.

"Обожаю вашу пару ! Любви вам ! Ксения, вы прекрасны ! 💜 Очень красивые свежие и друг другом любимые, прям ощущается Необычно и стильно 😇👍 Образ бомба!CИМПА!🔥 Красивая, остроумная женщина может сбить с ног) Очень зашёл 💫 Восхищена 😍 невероятно стильно и красиво 🙏 Ксения, вам очень идёт ⭐️ Очень круто 🔥🔥🔥🔥 Сашка - огонь! А мне за такое преображение в туалете за 5 минут однажды выговор сделали🙈 Начальница не пережила, что пробегав весь день без косметики и в штанах в подготовке мероприятия, я потом за 5 минут сумела преобразиться в его свеженькую и бодрую хозяйку в вечернем платье🤷‍♀️ Уволилась в итоге нафиг😅 У вас у обоих такие обкуренные глаза , но видно что вы на данный момент счастливы с такими глазами У Богомола глаза 👀 на закате все время, как обдолбанный 🤣🤣🤣", – пишут фоллловеры и хейтеры.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак сообщила приятную новость о своем супруге, режиссере Константине Богомолове.

Ксения в ОАЭ позировала в воде вместе с Богомоловым, которого прижала к себе и широко улыбнулась в камеру. Ее глаза прикрыли темные очки, а в руке она держала соломенную шляпку.

Муж знаменитости довольно растянулся в улыбке.

"Как же я горжусь тобой, @konbog75 !!! «Золотая Маска» за «Преступление и Наказание»!!! Это мой любимый твой спектакль!!!! #такпобедим ✊🏻✊🏻🎉🎉🎉", - написала Собчак.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.