Для зменшення поширення китайського вірусу уряд запровадив в Україні режим вихідного дня, який вже почав діяти (з 00.00 14 Листопада)
Як інформує Politeka, карантин ввели на три тижні (до 30 листопада). Тепер щосуботи та неділі в країні діятиме низка обмежень.
Так, на своєму засіданні Кабмін заборонив діяльність в Україні на період карантину вихідного дня закладів харчування (крім роботи на винос), торгових центрів, культурних закладів, а також спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів. Крім того заборонено поселятися в готелях (крім виконують соціальні функції).
У звичайному режимі продовжать свою роботу аптеки, супермаркети (якщо не менше 60% їх асортименту – продукти харчування, паливо або ліки), автозаправні станції та банки.
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Раніше ми повідомляли, що в Кабміні обіцяють підтримати бізнес і працівників, які залишилися без заробітку на вихідних, зокрема, обіцяють здійснювати виплати людям, які офіційно працюють і через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.
Очікується, що компенсації зможуть отримати люди, які здають в оренду приміщення або знімають.
Тим часом, петиція, подана на ім'я президента України Володимира з вимогою скасування карантину "вихідного дня" вже набрала понад 27 тисяч підписів, тому повинна за законом бути розглянута главою держави.
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