Для уменьшения распространения китайского вируса правительство ввело в Украине режим выходного дня, который уже начал действовать (с 00.00 14 ноября)

Как информирует Politeka, карантин ввели на три недели (до 30 ноября). Теперь каждую субботу и воскресенье в стране будет действовать ряд ограничений.

Так, на своем заседании Кабмин запретил деятельность в Украине на период карантина выходного дня заведений питания (кроме работы на вынос), торговых центров, культурных заведений, а также спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Кроме того запрещено поселяться в гостиницах (кроме выполняющих социальные функции).

В обычном режиме продолжат свою работу аптеки, супермаркеты (если не менее 60% их ассортимента – продукты питания, топливо или лекарства), автозаправочные станции и банки.

Ранее мы сообщали, что в Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Ожидается, что компенсации смогут получить люди, которые сдают в аренду помещения или снимают.

Тем временем, петиция, поданная на имя президента Украины Владимира с требованием отмены карантина "выходного дня" уже набрала более 27 тысяч подписей, поэтому должна по закону быть рассмотрена главой государства.

Напомним, карантин выходного дня: выяснился важный нюанс в работе транспорта, кому придется идти пешком.

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