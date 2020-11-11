Зірки проекту "Дизель шоу"вразили яскравими перевтіленнями заради святкових виступів
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці компанії в Instagram.
"Навіть найякісніші фото і відео не зможуть передати тієї святкової і запальної атмосфери, яка панує на наших концертах», - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімках зірки шоу позують в різних нарядах, підкоривши шанувальників яскравими номерами.
"Обожнюю вас, ви топ💥 щовечора переглядаємо вас з сім'єю«," ви найулюбленіші наші актори. Чекаємо на ваші виступи", - пишуть користувачі Мережі.
Російська Кардаш'ян блиснула апетитними "персиками" в королівському декольте: "Моя любов"
"Наталя поки ти відпочиваєш теж хлопчиків зняла": Тарзана спритно провчили за зраду Корольовій
"Наречена" Харламова пограла своїми "кулями" в непристойному декольте: "Привітик, Силікошкіно!"
Анастасія Заворотнюк почала виходити на вулицю, хвороба змінила зовнішність "прекрасної няні": "Після лікування..."
До цього ми розповідали, що актриса «Дизель шоу» Вікторія Булітко зараз бере участь у проекті «Танці з зірками».
Свою особисту історію про цькування школі, зірка відверто розповіла ведучим і глядачам «Сніданку з 1+1». Вікторія згадала, що піддалася знущанням в день, коли прийшла на уроки в подарованій мамою модній спідниці, яка і стала причиною заздрості і агресії з боку старших дівчаток.
«У сьомому класі мама подарувала мені класну закордонну міні-спідницю. Звичайно ж, я щаслива прийшла в ній до школи, — каже Вікторія.
Нагадаємо, що екс-учасниця "Танців з зірками" серйозно захворіла на відпочинку в сонячному Таїланді
Також Politeka писала, що колишня учасниця " Танців з зірками» виставила в мережі фото, яке викликало ажіотаж серед фанатів.
Ще Politeka писала, що за словами українського ресторатора Миколи Тищенка, зухвала поведінка в ефірі проекту "Танці з зірками", була "образом" і " завданням»