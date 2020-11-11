До чого ж хороша!

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва спантеличила шанувальників новим жіночним образом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в дуже чуттєвому вигляді.

Як відомо, Астаф'єва стала популярною завдяки своїм відвертим і пікантним образам. Дівчина не соромилася оголятися і носити непристойні наряди. Її виступи на сцені і кліпи групи NikitA, в якій вона співала, були неймовірно спокусливими.

Тепер же співачка приміряла зовсім інший образ. Вона постала ніжною красивою і, на вигляд, невинною дівчиною. Астаф'єва тримала в руках букет півоній, які прикрили її пишний бюст. Видно було, що на співачці надіто плаття з бретельками. На фото зірка виглядала збентеженою і почервонілою.

"Настають перші холоди, але я озброєна і абсолютно спокійна!",- підписала знімок жінка.

За короткий час її фото зібрало понад 1,5 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дуже красиві фото", "Даша коли вийде ваша нова пісня?", "Образ вогонь", "на себе не схожа", "така ніжна і красива", "Дашенька, ти приголомшливо красива жінка!", "Це любов", «Українська Моніка Беллуччі», "які півонії", - пишуть користувачі Мережі.

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