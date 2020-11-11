До чего же хороша!

Популярная украинская певица Даша Астафьева озадачила поклонников новым женственным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень чувственном виде.

Как известно, Астафьева стала популярной благодаря своим откровенным и пикантным образам. Девушка не стеснялась оголяться и носить неприличные наряды. Ее выступления на сцене и клипы группы NikitA, в которой она пела, были невероятно соблазнительными.

Теперь же певица примеряла совершенно другой образ. Она предстала нежной красивой и, с виду, невинной девушкой. Астафьева держала в руках букет пионов, которые прикрыли ее пышный бюст. Видно было, что на певице надето платье с бретельками. На фото звезда выглядела смущенной и покрасневшей.

«Наступают первые холода, но я вооружена и абсолютно спокойна!», - подписала снимок женщина.

За короткое время ее фото собрало более 1,5 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Очень красивые фото», «Даша когда выйдет ваша новая песня?», «Образ огонь», «На себя не похожа», «Такая нежная и красивая», «Дашенька, ты потрясающе красивая женщина!», «Это любовь», «Украинская Моника Беллуччи», «Какие пионы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Астафьева в «невидимом» белье расставила ноги перед Плакидюк, горячие кадры: «И это еще до…».

Как сообщала Politeka, Астафьева в кожаных трусах поверх штанов перещеголяла Плакидюк в кружевах: "Ого, вы такие...".

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