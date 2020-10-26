Популярна українська співачка Даша Астаф'єва приголомшила фанатів, розставивши ноги перед легендарним фотографом Сонею Плакидюк

Кадри були опубліковані в Instagram, передає Politeka.

"Й це ще до масажу. Що ж буде після", - каже Плакидюк.

Уточнимо, що на задньому тлі видно Астаф'єву в «Невидимій» білизні, яка запальний танець з келихами в руках. Уточнимо, що зірка перебувала явно в піднесеному настрої.

Однак шанувальникам знаменитість не дозволила висловити свою думку про форми кумира, опублікувавши ролик в Stories.

До цього ми розповідали, що суддя проекту «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк здивувала формами у вбранні з декольте.

Так, у красуні поцікавилися, хто зі стилістів з нею працює, захопившись при цьому її образами.

"Ось він...я завжди розважаю його по дорозі на зйомку, щоб не заснув за кермом», – йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Плакидюк в образі блондинки зі значними обсягами співає на камеру, поки чоловік везе її на місце зйомки.

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