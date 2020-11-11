Відома Норвезька модель Хільде Осланд, яку називають найкрасивішою жінкою світу, здивувала значними формами

Як повідомляє Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала відвертому осінньому образі. Дівчина вбралася в топ з величезним декольте, з якого ледь не вистрибнула її груди. Незвичайний дизайн залишив відкритою одну руку Хільде, тоді як друга зникла в рукаві. Образ довершили світло-сині джинси і кеди леопардового забарвлення.

У такому вигляді модель вирушила на прогулянку по високій терасі. Вона показала своє розкішне тіло з усіх боків і навіть засвітила бюст крупним планом на радість шанувальникам. На одному зі знімків зірка повернулася п'ятою точкою і пристрасно натягнула тканину на грудях.

"Щасливої" маленької п'ятниці", хлопці", - побажала Хільде Осланд в описі.

Користувачі Мережі в коментарях залишили моделі багато приємних компліментів про її зовнішній вигляд і чарівність:

"Зачарований цим топом, це так мило ❤"; "Приголомшлива"; "фантастична дівчина"; "я бачу, як ти сяєш"; "гаряча крихітка"; "шикарна леді"; "Дика квітка"; " Так чертовски чарівно !!"; "Приголомшливо красива, мила";" Люблю Твої очі"; "Абсолютно шикарно, твоя посмішка заразлива❤️";" кожна частинка - чиста досконалість"; "неймовірна, чарівна і чарівна краса🔥 💫".

Нагадаємо, найкрасивіша жінка світу в одній білизні стягнула бюст мотузочкою:"спокуси багато не буває".

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