Известная норвежская модель Хильде Осланд, которую называют самой красивой женщиной мира, удивила внушительными формами

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала откровенном осеннем образе. Девушка нарядилась в топ с огромным декольте, из которого едва ли не выпрыгнула ее грудь. Необычный дизайн оставил открытой одну руку Хильде, тогда как вторая скрылась в рукаве. Образ довершили светло-синие джинсы и кеды леопардового окраса.

В таком виде модель отправилась на прогулку по высокой террасе. Она показала свое роскошное тело со всех сторон и даже засветила бюст крупным планом на радость поклонникам. На одном из снимков звезда повернулась пятой точкой и страстно натянула ткань на груди.

"Счастливой "маленькой пятницы", ребята", - пожелала Хильде Осланд в описании.

Пользователи сети в комментариях оставили модели много приятных комплиментов о ее внешнем виде и обаянии:

"Очарован этим топом, это так мило ❤"; "Ошеломительная"; "Фантастическая девушка"; "Я вижу, как ты сияешь"; "Горячая детка"; "Шикарная леди"; "Дикий цветок"; "Так чертовски очаровательно !!"; "Потрясающе красива, милая"; "Люблю твои глаза"; "Абсолютно шикарно, твоя улыбка заразительна ❤️"; "Каждая частичка - чистое совершенство"; "невероятная, неотразимая и очаровательная красота 🔥💫".

Напомним, самая красивая женщина мира в одном белье стянула бюст веревочкой: "Соблазна много не бывает".

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