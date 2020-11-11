Українська хореограф та учасниця шоу "Танці з зірками" Альона Шоптенко показала бездоганну зовнішність в мішкуватому одязі

Як пише Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram ніжне і тепле фото. Зірка була одягнена в стильні джинси вільного крою і теплу кофту з горловиною. Вона сиділа на підлозі, недбало розкинувши ноги. Волосся Альони були заховані під светр. Образ вийшов одночасно ніжним, домашнім і вельми стильним.

Особливу увагу на фото привернули босі ноги зірки. У коментарях їй порадили надіти шкарпетки. Втім, з такими ніжками Шоптенко з легкістю підкорила б відомого режисера Квентіна Тарантіно, який відомий своєю пристрастю до жіночих ніг. У його фільмах обов'язково присутні великі плани ніг. Під час вручення однієї з премій Бред Пітт навіть пожартував, що Тарантіно зняв з жіночих ніг взуття більше, ніж служба безпеки в аеропорту.

"Зараз би плед і какао", - підписала фото Шоптенко.

За пару годин її фото зібрало понад чотири тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів і відгуків.

"Лежати лисицею в норі, закутаною в тепло", "Боже, яка ви красива", "класна", "І шкарпетки, Оленка", "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олена Шоптенко з "Танців з зірками" приголомшила своїм діагнозом:"у животі з'являється...".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко зізналася, що з нею сталося після вильоту з шоу: "Стали випробуванням".

Також Politeka писала, що Шоптенко показала, яка вона вдома:"така мила і ніжна".