Популярна модель норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала справжню скандинавську красу

Популярна модель є досить відомою за межами своєї країни, так як після перемоги на пісенному конкурсі інтерес шанувальників до неї різко зріс. Про це пише Politeka.net. Хільде не боїться показати тебе, тому активно веде Instagram, щоб і далі отримувати сотні хвалебних слів на свою адресу.

Струнка блондинка володіє яскравою скандинавської зовнішністю, а її біляві локони стали чимось на зразок родзинки всіх її образів. Останнім часом Хільде все частіше публікує фото в білизні або бікіні, тому коментарі у неї під фото найрізноманітніші. В іншому, багато хто дивується тому, як дівчина за собою доглядає, залишаючись такою ж красивою, як і раніше.

На фото видно, що Осланд є чим здивувати і будь-який колір нижньої білизни, навіть самого відкритого, їй буде йти:

"Спасибі за такі гарячі кадри🙏 🏽; приголомшливо❤️🔥; один з моїх улюблених кольорів; навіть не можу сказати, наскільки ви красиві; хороший вибір 😍кольору; красиво, скільки у тебе дітей?; ти просто чудова, такий гарний образ 😍😍; 😘😘Красива ти мила обіймає і цілує 💘💘💘😘; Ви trop belle trop canon😍❤️; Вау безмовність 💙💙; Синій на тобі 🔥👀😍; Б'юся об заклад, у тебе такий гарний смак ❤️❤️; Дивовижна жінка!».

Ми також писали, що Хільде стала моделлю після того, як відучилася в університеті і навіть отримала ступінь бакалавра економіки. Якийсь час дівчина працювала за фахом, але незабаром зрозуміла, що це не її і вирішила взяти участь у пісенному конкурсі.

Осланд не тільки прорвалася у фінал відомого в країні шоу, але і прославилася на її території. Норвезька красуня почала активно займатися вокалом, а потім подалася в модельний бізнес, де успіх також не змусив себе довго чекати.

Білява струнка модель з яскравою посмішкою знімається для журналів і вражає красою чи не кожен день. Тепер Осланд вирішила представити добірку фото, зроблених за останній час. На кадрах Хільде постала в різних костюмах і сміливих образах, чим підкорила фанатів.

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