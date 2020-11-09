Щоб розірвати ланцюг передачі китайського вірусу, країну потрібно відправити на локдаун на три тижні

Про це попередив глава МОЗ Максим Степанов, передає Німецька хвиля.

Він попередив, що система охорони здоров'я лягла, якби на початку пандемії в Україні щодня фіксували тисячі нових випадків зараження.

"Ми побачили б локдаун медичної системи. Ми б побачили введення протоколів з надання медичної допомоги людям, які мають більше шансів на виживання. Це б ми побачили вже на початку епідемії.

З епідеміологічної точки зору, з точки зору розриву ланцюга передачі хвороби кращий спосіб - це на три тижні мінімум ввести локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин", - запевняє Степанов В інтерв'ю журналістам.

Про тотальний локдаун раніше попередив і головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, країні з економічної точки зору буде складно пережити новий жорсткий карантин, пише РБК.

"Але якщо будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження", – зазначив Ляшко в коментарі журналістам.

Варто додати, що за минулу добу в Україні зафіксовано 8687 нових випадків зараження китайським вірусом.

Також медиками зафіксовано 115 летальних випадків, 2277 пацієнтів одужали.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що Степанов попередив про нові штрафи, українці в розпачі.

Також Politeka повідомляла, що Карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.