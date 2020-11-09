Чтобы разорвать цепь передачи китайского вируса, страну нужно отправить на локдаун на три недели

Об этом предупредил глава МОЗ Максим Степанов, передает Немецкая волна.

Он предупредил, что система здравоохранения легла, если бы в начале пандемии в Украине ежедневно фиксировали тысячи новых случаев заражения.

"Мы увидели бы локдаун медицинской системы. Мы бы увидели введение протоколов по оказанию медицинской помощи людям, которые имеют больше шансов на выживание. Это бы мы увидели уже в начале эпидемии.

С эпидемиологической точки зрения, с точки зрения разрыва цепи передачи болезни лучший способ - это на три недели минимум ввести локдаун. Ведь это максимальный срок инкубационного периода вируса. Но выдержит ли наша экономика? Выдержат ли наши граждане такой локдаун? Именно поэтому мы находим этот баланс. Именно поэтому мы нашли адаптивный карантин", - уверяет Степанов в интервью журналистам.

О тотальном локдауне ранее предупредал и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, стране с экономической точки зрения будет сложно пережить новый жесткий карантин, пишет РБК.

"Но если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", – отметил Ляшко в комментарии журналистам.

Стоит добавить, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8687 новых случаев заражения китайским вирусом.

Также медиками зафиксировано 115 летальных случаев, 2277 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что Степанов предупредил о новых штрафах, украинцы в отчаянии.

Также Politeka сообщала, что Карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.