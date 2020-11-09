Хвиля скорботи піднялася на сторінці Андрія Данилка

Український артист Андрій Данилко, який прославився в образі Вєрки Сердючки, у своєму Instagram опублікував раритетне фото з сатириком Михайлом Жванецьким.

Данилко вшанував метра без слів.

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття в коментарях.

"Сумно», «Відходить епоха», «Світла пам'ять...», "Дуже шкода", "Теж сумую... пішла легенда", "Сумно✨ пішла легенда💖», "Ви, напевно, з нього приклад брали. Один з перших "вчителів"», спасибі, Андрій", "Пішов геній....", "Дуже шкода...", "Шкода, дуже шкода. Людина, яка навчила мене тонкій сатирі. RIP", "Вічна пам'ять!",- пишуть в коментарях.

Михайла Жванецького поховають у Москві 9 листопада. Представник сатирика Олег Сташкевич повідомив, що прощання буде закритим, масового прощання не буде "зі зрозумілих причин".

Він також уточнив, що про похорон у рідному місті Жванецького – Одесі зараз не могло бути й мови.

"Ні, не розглядається. Це, звичайно, вирішує сім'я. Але як можна поховати в Одесі? Зараз кордони закриті, про це й мови бути не може", – пояснив представник сатирика.

Нагадаємо кращі висловлювання легендарного сатирика Михайла Жванецького про Україну.

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