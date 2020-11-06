Михаил Жванецкий ушел из жизни на 87-м году

Причина смерти пока не сообщается, но стоит отметить, в последнее время он чувствовал себя не очень хорошо, пишут "Дни.ру".

Здоровье Михаила Жванецкого заметно пошатнулось после того, как скончался Роман Карцев (октябрь 2018 гогда). Смерть близкого друга стала для сатирика большим ударом. Он тяжело переживал потерю. Именно по причине плохого состояния здоровья Михаил Михайлович не смог проситься с коллегой Анатолием Трушкиным, которого сгубил китайский вирус.

Сам же Жванецкий много месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться опасным вирусом. Он говорил, что карантине без этого чувствовал себя плохо.

Напомним, в конце 2019 года писали, что у сатирика диагностировали рак предстательной железы. А в июне 2020 года Жванецкий говорил, что последнее время очень плохо себя чувствует. В итоге в начале октября сатирик завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности. Он закрыл передачу "Дежурный по стране" и собственное ИП, существование которого больше не имело смысла.

Отметим, жизнь Михаила Жванецкого была насыщенной не только в творческом, но и в личном отношении. У нег было несколько официальных и гражданских жен, как минимум шестеро детей, из которых законными он признавал лишь троих.

Сейчас их ждут скорбные заботы и траурные мероприятия, а потом настанет пора делить наследство. Судя по всему, судов и скандалов не избежать.

Жванецкий действительно был богат, пишут "Дни.ру". Он жил в Старопименовском переулке столицы, где квартиры стоят баснословных денег. Минимальная цена за 100 квадратных метров – почти 70 миллионов рублей.

Также у него есть подмосковный дом, где сатирик и жил последние годы, а в московской квартире проживал сын Жванецкого Дмитрий, рожденный в последнем неофициальном браке артиста.

Была у него недвижимость и в родной Одессе – как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где он и построил себе домик.

В своей книге "Как перед Богом" Иосиф Кобзон писал: "У Жванецкого есть дом в Америке, семья, а здесь другая семья, и живет он на два лагеря". Но сам сатирик недвижимость в Штатах никогда не афишировал.

Риэлторы оценивают стоимость всех квартир Жванецкого в 150-200 миллионов минимум. Как говорят друзья сатирика, у него были серьезные вклады в нескольких столичных и иностранных банках.

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