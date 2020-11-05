Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий вирішив відростити волосся

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому видно щетину, а також трохи відросло волосся. Артист сфотографував себе крупним планом, написавши, що спробує побути з волоссям, поки є час на це. Крім цього, Кошовий планує не голитися.

Відзначимо, що в інтерв'ю "КП в Україні" у 2017 році Кошовий розповідав, що позбувся волосся в 2001 році. Його поголили заради ролі, коли він грав у КВН. Це було перед виступом в українській лізі. Як пояснює Кошовий, він грав роль Розенбаума і Вітаса. Тоді Вітас якраз був лисим. Щоб сценки виглядали ефектніше, його і поголили.

"Так і ходжу ось", - зізнався актор.

Він додав, що йому доводиться голити голову раз на два дні, щоб не зарости як Кінг-Конг. Голиться він самостійно.

Варто відзначити, що в мережі складно знайти фото, на яких Кошовий ще з волоссям. Одне з них він сам опублікував у себе в Instagram.

Раніше ми писали, що Кошовий насмішив пикою з великими вухами. Коміка змінила до невпізнання смішна маска, коли він намагався спародіювати відомого телеведучого Савіка Шустера.

Нагадаємо, що Кошовий пішов на кардинальну зміну зовнішності і показав результат: "з волоссям і...".

Як повідомляла Politeka, дочка Кошового налякала зізнанням про нестерпне цькування в школі:"я боюся...".

Також Politeka писала, що Євген Кошовий рветься бити "морди" в школі дочки, дитина в розпачі:"я вже не можу".