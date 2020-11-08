Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд удивила пикантным образом
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.
Сначала девушка предпочитала блистать в пикантных платьях, а затем – на ее странице в Instagram начали появляться снимки в нижнем белье. Несколько часов назад именно такое фото появилось в ее Stories.
Новый образ Эби из съемки составили красные стринги, красные подвязки, и кружевной лифчик, которым девушка прикрывает объемную грудь. Благодаря этому, тонкая талия и аппетитные формы видно отлично! Чего она наверняка и добивалась. Завершают смелый лук пышная укладка и яркий макияж в красных тонах.
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При этом девушка позирует, стоя на диване и прогнувшись немного вперед - взволновав до дрожи таким позированием. В руках она держит красную розу, демонстрируя огненную страсть посреди спальни.
К сожалению пользователи сети не могут оставить комментариев под этим снимком, ведь его девушка показала в своем Instagram-Stories. Но стоит отметить, что Эби действительно постаралась, чтобы выглядеть жгучей бестией.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"