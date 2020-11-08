Українська співачка Тіна Кароль, яка є беззмінною ведучою шоу "Танці з зірками", підкорила яскравими образами

Як передає Politeka.net, битву образів влаштували шанувальники Кароль на офіційній фан-сторінці зірки. Вони вирішили порівняти два наряди артистки, які вона одягала на вечір Хелловіна.

Як відомо, в 2020 році Тіна зіграла роль літньої господині готелю. Їй зробили моторошний макіяж, який зістарив її. Чорне плаття по фігурці і сиве волосся завершили образ.

У 2019 році Тіна була ангелом. Вона вела святковий ефір з величезними крилами за плечима. Її образ був неймовірно ніжним і світлим.

"Вибираємо кращий хелловінський образ Тіни на Танцях з зірками", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях під постом стали обговорювати вбрання зірки. Шанувальники в основному вибирали перший наряд.

"Тіна Григорівна прекрасна у всіх її образах", "Ангел", «Вогонь», «це любов», «перший+ кращий аксесуар Дан Балан», "Хороша у всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль, в жовтій сукні з пікантним розрізом позалицялася з актором Олександром Поповим. Варто відзначити, що зірку неодноразово підозрювали в романі зі знаменитим красенем. Фото тільки підігріло чутки.

Нагадаємо, що Тіна Кароль спокусила апетитною фігурою у вузькій сукні з латексу:"Королева з королев".

Як повідомляла Politeka, зниклий майже на місяць Дан Балан ефектно з'явився, шанувальники дочекалися.

Також Politeka писала, що кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".