Скільки платять за роботу на дому

Багато українців обирають популярні вакансії, адже за таку роботу можна отримувати непогані гроші

Так, за даними кадрових порталів середня зарплата українців вже становить 12,5 тисяч гривень. Найвищу середню зарплату можна зустріти серед найпопулярніших вакансій у менеджерів з продажу та директорів.

Про це пише Обозреватель, посилаючись на дані популярних кадрових порталів.

Крім того, досить високу середню зарплату в Україні пропонують водіям, зокрема їм готові платити 15 тисяч гривень.

Найпопулярніші вакансії: менеджер по продажам 17000 грн; продавець-консультант 10000 грн; водій 15000 грн; повар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по работі з клієнтами 15000 грн.

Крім того, в Україні серед найпопулярніших вакансій на дому найбільше платять IT Sales-менеджерам - 25 тисяч гривень в місяць, і менеджерам з продажу - готові заплатити 20 тисяч гривень.

Також раніше повідомлялося, що зарплати українців зросли до максимуму з початку року. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року становила 11 998 гривень.

Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Нагадаємо, збіднілим за карантин чиновникам повернули старі зарплати: "а що робити простим роботягам?"

Як повідомляла Politeka, зарплати на карантині зметнуться вгору, кого торкнеться рішення Кабміну: "більше 10 мінімалок".

Також Politeka писала, що українців до Польщі заманюють новими вакансіями, на кого чекають: "зарплата від 35 тисяч гривень".