Сколько платят за работу на дому

Многие украинцы выбирают популярные вакансии, ведь за такую работу можно получать неплохие деньги

Так, по данным кадровых порталов средняя зарплата украинцев уже составляет 12,5 тысяч гривен. Самую высокую среднюю зарплату можно встретить среди самых популярных вакансий у менеджеров по продажам и директоров.

Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на данные популярных кадровых порталов.

Кроме того, достаточно высокую среднюю зарплату в Украине предлагают водителям, в частности им готовы платить 15 тысяч гривен.

Cамые популярные вакансии: менеджер по продажам 17000 грн; продавец-консультант 10000 грн; водитель 15000 грн; повар 12000 грн; директор 20000 грн; менеджер по работе с клиентами 15000 грн.

Кроме того, в Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам - 25 тысяч гривен за месяц, и менеджерам по продажам - готовы платить 20 тысяч гривен.

Также ранее сообщалось, что зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 гривен.

Это на 4,8% (на 552 гривны) больше по сравнению августом (11 446 гривен)

Напомним, обедневшим за карантин чиновникам вернули старые зарплаты: "А что делать простым работягам?"

Как сообщала Politeka, зарплаты на карантине взметнутся вверх, кого коснется решение Кабмина: "Больше 10 минималок".

Также Politeka писала, что украинцев в Польшу заманивают новыми вакансиями, кого ждут: "зарплата от 35 тысяч гривен".