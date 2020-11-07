Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала топ своїх кращих образів

Хільде стала моделлю після того, як відучилася в університеті і навіть отримала ступінь бакалавра економіки. Про це пише Politeka.net. Якийсь час дівчина працювала за фахом, але незабаром зрозуміла, що це не її і вирішила взяти участь у пісенному конкурсі.

Осланд не тільки прорвалася у фінал відомого в країні шоу, але і прославилася на її території. Норвезька красуня почала активно займатися вокалом, а потім подалася в модельний бізнес, де успіх також не змусив себе довго чекати.

Білява струнка модель з яскравою посмішкою знімається для журналів і вражає красою чи не кожен день. Тепер Осланд вирішила представити добірку фото, зроблених за останній час. На кадрах Хільде постала в різних костюмах і сміливих образах, чим підкорила фанатів.

"Ці чудові очі; просто не відірватися🌸 🌺; ніхто не носить чорне так добре, як ти🖤; неймовірно красиво... Спасибі за б'юті-тур, Холдер!; така милашка і такі красиві форми; мила, як жучок на килимку🔥; блін ти така гаряча; ❤️така красива 😘; ❤️дуже красиво !!; Ви дуже красива жінка ❤️🔥 😍; Ти така приголомшлива; яка лялька !!!; Таааак шикарно; найгарячіша дівчина на IG !!! Руки вниз; відмінне асорті !!! Ну і попа залік! 😍👸🎈».

Раніше ми також писали, що Осланд почала вести соціальні мережі, щоб просувати музичну кар'єру, але швидко передумала, усвідомивши, що роль моделі їй підходить більше.

Тепер вона знімається для чоловічих журналів і не боїться показати себе і свої форми в пікантному вигляді. Наприклад, на одному зі своїх фото вона позувала в тонких мереживах фіолетового кольору. Білизна ледь приховала гідності знаменитості, але бажаний ефект від особистого Селфі був досягнутий-фанати написали кілька сотень різних коментарів:

"Вау, який захват ❤; до швидкої зустрічі; вона завжди так гаряча і прекрасна🔥; занадто відкритий вигляд для мене, зроблена тільки для очей богів, але не для мене; ви дуже шикарна жінка😈 🦄; яке задоволення; це все ти, дитинко, все ти !! Кожен ідеальний дюйм! Grazie! 😍😍🔥».

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