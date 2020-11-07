Времени осталось на так много

Украинцы, которые в 2020 году получили дополнительный доход, обязаны заплатить немалый налог

Как сообщает Politeka.net, гражданам нужно заполнить соответствующую декларацию для налоговой службы по месту регистрации и внести деньги до мая 2021 года. В зависимости от источников доходов, в казну 5% или 18% от суммы.

Пятипроцентный налог нужно внести с продажи второго автомобиля, проданного в течение одного года, от полученного наследства, с дивидендов по корпоративным правам или акциям.

Согласно закону, подоходный налог в размере 18% нужно выплатить от зарплаты, денег от сдачи аренду в недвижимость, с процентов по депозитам и другим банковским операциям, с суммы пенсии, превышающей расчетный размер, с доходов от независимой профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что официально устроенные работники не обязаны самостоятельно выплачивать налоги с зарплаты, как правило, работодатель делает это сам: 22% - ЕСВ, 18% - подоходный, 1,5% - военный сбор. Вероятно, некоторые украинцы даже не знаю, какую сумму ежемесячно зарабатывают для бюджета.

При этом можно вернуть часть подоходного налога от зарплаты, если за прошедший год гражданин оплачивал услуги образования (для себя или ребенка), вносил проценты по ипотеке, сильно потратился на лечение или оплатил страховку.

Напомним, что новый налог обяжут платить украинцев, что известно

Как сообщала Politeka, украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать

Также Politeka писала, что налогов с украинцев сдерут еще больше, дефицит госбюджета идет на рекорд