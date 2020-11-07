Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала сміливу фотосесію в чорній білизні
Популярна фітнес-модель стала затребуваною після того, як почала публікувати в Instagram фото і Відео зі своїх тренувань. Про це пише Politeka.net. Дівчина намагалася записувати якомога більше інформації. Тепер же, ставши досить знаменитою, Ана почала продавати Спортивний одяг і хвалитися жаркими образами в сміливому вигляді.
Кожен раз дівчина переходила межу, роздягаючись на камеру все більше і ледь прикриваючи підтягнуте, але пишне тіло. А нещодавно частина записів в Instagram зірки пропала через цензуру, що обурило модель, адже вона вважає, що не показувала чогось жахливого. Під фото, на якому вона позує в чорній білизні з підв'язками і панчохам, дивлячись в об'єктив зверху вниз, Чері написала:
"Це біда з бачило IG! У мене видалили його, тому що це я там показала "наготу"?!?! Ах, невже навіть животи без одягу зараз не допускаються ?? Занадто великий розкол ??Сторінки прямо публікують оголених дівчат, але у мене це суперечить керівним принципам ?? 🖕 🏼 ", - обурилася Ана під фото.
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Ось як відповідають в мережі:
"Абсолютно чудово😍 😍 😍; чорт візьми, чорт візьми, чорт візьми, тобі краще не приносити чертовски Шкіряний хлист; чому це відрізняється від знімка в бікіні?; Це так несправедливо, заарештуйте цю гарячу порушницю"; просто чудово; для мене більше схожа на гарячу жінку ...Не надсилайте нікуди; скільки розкоші у цієї дітки; ви показуєте самий сік; подарували насолоду для очей».
Ми також писали, що кілька тижнів тому Ана вперше за довгий час вирушила на Мальдіви і по поверненню з райських островів продовжує ділитися сонячними добірками фото і відео. Цього разу вона показала, як веселилася на пляжі і розважалася на водних гойдалках.
Дівчина приміряла крихітний бікіні з ледь помітними зав'язками і прогулялася в ньому на узбережжі, а також покрутила п'ятою точкою на гойдалках для залучення уваги. Як правило, модель постійно акцентує увагу на сідницях, якими дуже пишається.
"Коли буде похмуро, нехай буде сонце! ☀ ️ брыз бризки і гойдалки у вихідні! З п'ятницею подивіться мою біографію, щоб побачити повне відео!",- написала Ана.
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