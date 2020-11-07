Що зміниться для населення

Стало відомо, до яких нових обмежень на карантині слід готуватися українцям

Про це в ефірі телеканалу Україна розповів голова МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що через черговий спалах китайського вірусу в Україні планують ввести "карантин вихідного дня".

Степанов відразу заспокоїв українців і заявив, що повного закриття всієї некритичної інфраструктури в суботу та неділю не буде. Нові обмеження стосуватимуться низки закладів, а зокрема-їх часу роботи.

"Це буде загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями по роботі певних закладів за часом", - попередив Степанов В ефірі політичного ток-шоу.

За словами голови МОЗ, у вихідні повинні працювати продуктові магазини, аптеки, а також громадський транспорт. Але влада не планує забороняти роботу деяких секторів малого та середнього бізнесу в суботу та неділю.

Таким чином, під обмеження потраплять деякі заклади дозвілля, в тому числі "уріжуть" годинник для обслуговування відвідувачів в закладах харчування (кафе, ресторанах і барах).

Раніше ми розповідали про посилення карантину в столиці.

Так, головний санлікар України Віктор Ляшко налякав киян про те, що місто ризикує потрапити в "червону" зону.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

При збереженні тенденції погіршення епідеміологічної ситуації Київ і названі міста можуть з наступного тижня потрапити в" Червону " зони.

Нагадавши, Карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт

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