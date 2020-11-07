Долар грандіозно обвалиться, курс валют вразить українців відразу після вихідних: нові дані НБУ

Курс валют в Україні 7 листопада застигне на місці перед грандіозною атакою гривні, долара і євро буде «не солодко».

Свіжі дані опублікував Нацбанк.

Передбачається, що долар після вихідних змусить затамувати подих, адже гривня зі старту відбере у нього 0,2268 копійок. Схожа доля чекає і курс євро, який в понеділок обвалиться на 0,1574 копійки.

Згідно з прогнозом НБУ, курс валют 7 листопада буде наступним:

100 доларів – 2836,43 грн;

100 євро - 3358,19 грн.

Київ за крок від "червоної" зони: головний санлікар України налякав жителів столиці

Київ знаходиться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Про це заявив санлікар Віктор Ляшко.

"На межі" червоного " рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис.населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення і Херсон — 292 на 100 тис. населення", - розповів Ляшко.

За його словами, при збереженні тенденції погіршення епідеміологічної ситуації Київ і названі міста можуть з наступного тижня потрапити в "червону" зону.

По українцям вдарять підвищеними штрафами, у кого і за що будуть "брати" гроші: "поліція може..."

Членів парламенту можуть штрафувати на великі суми за неношення масок, навіть у будівлі Верховної Ради.

Шостого листопада Рада прийняла законопроект, згідно з яким українців штрафуватимуть за відстуствие масок прямо на місці. Піймавши порушника, правоохоронці зможуть тут же виписати штраф у розмірі 170 гривень, після повторного порушення умов карантину доведеться заплатити вже 255 гривень.

Аналогічним чином слід карати і працівників держустанов, включаючи нардепів. При цьому держслужбовцям доведеться платити більш високі штрафи. Таку пропозицію вже розглядали у Верховній Раді, однак поки не прийняли.

Українці отримають великі виплати-компенсації, від 219 тисяч гривень: "передбачено два види..."

Так, держава здійснює компенсаційні виплати сім'ям медичних працівників, які померли в результаті боротьби з поширенням епідемії китайського вірусу.

За інформацією міністра соціальної політики Марини Лазебної, існують дві програми державної допомоги: по 219 тисяч і по 1,5 мільйона гривень.

На сьогодні підтверджено 33 випадки, пов'язаних зі смертю медиків на робочому місці. З них по 20 страхових випадках члени сімей загиблих вже отримали виплати в сумі понад 200 000 гривень і понад 1,5 мільйона гривень.

Лазебна додала, що також своєчасно фінансуються виплати медичним працівникам та людям, які перебувають на самоізоляції.

Нагадавши, для українських пенсіонерів змінять важливі правила, кого торкнеться: "введуть нову…"

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