Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", підкорила видом в незвичайній білизні

Дівчина є затребуваною моделлю, яка часто знімається для модних журналів. Про це пише Politeka.net. Однак вона також в соціальній мережі Instagram часто публікує нові і незвичайні селфі, зроблені вдома для залучення уваги.

Як видно на фото, Хільде є чим підкорити фанатів. Білява модель не тільки може похвалитися природною красою, акуратною зовнішністю, але ще і стрункою і підтягнутою фігурою. Завдяки світлим фото з пікантними образами дівчина стала відома за межами Норвегії і тепер її навіть називають найкрасивішою моделлю світу.

Ось що пишуть під фото, на якому Хільде позувала в тонких мереживах з маленькими червоними квітами на бюсті:

"OMG ❤❤ти просто чудова❤❤❤🇩 🇴; люблю цей розрив🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 😝 😝 😝; ти просто ідеальна😍; ідеальна Белла; вау; піднесений вигляд у цієї дамочки; дуже красиво і привабливо для нас!; Буквально захопило подих. Що за фото; ваш офігітельно приголомшливий !!!! 😍 Виглядає красиво; Краса в шикарній білизні-богиня! 🔥 👏 😍 ; Просто довелося відірвати язик від підлоги. 🥰 🔥 😍 ; О, мій Бог. Ваш ідеальна".

Ми також писали, що Хільде стала відома за межами своєї країни завдяки перемозі на пісенному конкурсі. Спочатку дівчина не вела Instagram і навчалася в Інституті, підробляючи офіціанткою. Про це пише Politeka.net. Славу вона отримала після визнаної перемоги в одному з шоу на відомому норвезькому телеканалі.

Осланд почала вести соціальні мережі, щоб просувати музичну кар'єру, але швидко передумала, усвідомивши, що роль моделі їй підходить більше.

Тепер вона знімається для чоловічих журналів і не боїться показати себе і свої форми в пікантному вигляді. Наприклад, на одному зі своїх фото вона позувала в тонких мереживах фіолетового кольору. Білизна ледь приховала гідності знаменитості, але бажаний ефект від особистого Селфі був досягнутий – фанати написали кілька сотень різних коментарів.

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