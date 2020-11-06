Популярная модель норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", покорила видом в необычном белье

Девушка является востребованной моделью, которая часто снимается для модных журналов. Об этом пишет Politeka.net. Однако она также в социальной сети Инстаграм часто публикует новые и необычные селфи, сделанные дома для привлечения внимания.

Как видно на фото, Хильде есть чем покорить фанатов. Белокурая модель не только может похвастаться естественной красотой, аккуратной внешностью, но еще и стройной и подтянутой фигурой. Благодаря светлым фото с пикантными образами девушка стала известна за пределами Норвегии и теперь ее даже называют самой красивой моделью мира.

Вот что пишут под фото, на котором Хильде позировала в тонких кружевах с маленькими красными цветами на бюсте:

«OMG ❤❤Ты просто великолепна❤❤❤🇩🇴; Люблю этот разрыв 🤤🤤🤤🤤🤤😝😝😝; ты просто идеальная😍; Идеальная Белла; Вау; Возвышенный вид у этой дамочки; очень красиво и привлекательно для нас!; Буквально захватило дыхание. Что за фото; Ваш офигительно потрясающий !!!! 😍 Выглядит красиво; Красота в шикарном белье-богиня! Великолепный соблазн🔥👏😍; Просто пришлось оторвать язык от пола. 🥰🔥😍; О, мой бог. Ваш идеальная».

Мы также писали, что Хильде стала известна за пределами своей страны благодаря победе на песенном конкурсе. Изначально девушка не вела Инстаграм и обучалась в Институте, подрабатывая официанткой. Об этом пишет Politeka.net. Славу она получила после признанной победы в одном из шоу на известном норвежском телеканале.

Осланд начала вести социальные сети, чтобы продвигать музыкальную карьеру, но быстро передумала, осознав, что роль модели ей подходит больше.

Теперь она снимается для мужских журналов и не боится показать себя и свои формы в пикантном виде. К примеру, на одном из своих фото она позировала в тонких кружевах фиолетового цвета. Белье едва скрыло достоинства знаменитости, но желанный эффект от личного селфи был достигнут – фанаты написали несколько сотен различных комментариев.

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