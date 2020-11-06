Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала всю розкіш своїх форм

Демі практично кожен день показує нові фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. у профілі моделі досить багато різних кадрів, велика частина яких зроблена на відпочинку або пляжі. Володіючи пишними формами від природи, дівчина захоплює красою і не приховує її під одягом.

Найчастіше Роуз навмисно підкреслює свої достоїнства різними образами без одягу. Причому не соромиться вона для цього вибрати досить неоднозначні наряди.

Наприклад, бікіні Роуз ледь можна назвати скромним-тонкі ниточки більше нагадують просту смужку тканини, зовсім нічого не приховує. Стоячи у воді і купаючись перед камерою, Демі також зняла ліфчик, чим і вразила фанатів:

"Леді роза на століття; подаруй нам таку пристрасть💕; хочеться віддати всю свою любов; Богиня любові; Богиня Грецька🔥 🔥 🔥; як я не хочу цілувати тебе; я йду і ми граємо на каное; ти дивовижна жінка і воістину благословенна,; хапайте все, що ви бачите, ви ж ліфчик втратили; без сумніву красиво😘; які красиві стегна; клянуся, стрінги на тобі ідеально підходять».

Ми також повідомляли раніше, що після залишених спроб фанатично схуднути, Демі змогла налагодити режим харчування і тепер не сидить на дієтах взагалі. Фото, на якому вона позує в шкіряному ліфчику зі спеціальним чокером на шиї отримало безліч відгуків. Роуз вдалося показати бюст шостого розміру з самого пікантного ракурсу.

"Більше 15 мільйонів вас у мене! Я вражена. Ніколи б не подумала, коли я почала Instagram і почала моделювати в 18 років, що буду мати таку приголомшливу базу шанувальників, як зараз. Я так ціную і люблю вас усіх. Спасибі за вашу підтримку", - написала Демі.

Ось як відповідають в мережі:

«Вітаю 🙌; Як ти такий префект, що я заздрю 😭; Уявіть, що якщо Демі Роуз Мауби відповість; Здається, я дивлюся на ангела 👼; Ви просто чудові 🌷🌷; Обожнюю твою фігуру, гурл ❤️❤️❤️💯; найкрасивіше, більш ніж захоплююча краса 😍; Боже, чорт візьми, вона добре виглядає !!; виглядає мила Демі; Красиво 😍" »

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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