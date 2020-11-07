Український хореограф, зірка "Танців з зірками" Дмитро Дікусар після чергового ефіру став бажаним партнером відразу для кількох зіркових жінок

Як передає Politeka.net, спільні фото з Дікусаром майже одночасно опублікували Слава Камінська з "НеАнгелів" та Ольга Фреймут.

Як відомо, Слава Камінська була партнеркою Дікусара на шоу. Вони дуже швидко вибули, але Слава, судячи з її Instagram, продовжила займатися з Дмитром танцями в приватному порядку.

"Танцюй, поки молода. Мій повернувся", - підписала вона спільний знімок з Дмитром.

За день пост зібрав понад 17 тисяч лайків. У коментарях залишили масу слів захоплення парою.

"Як він вас притискає! Ух!", "От би пара в реальності була класна", "ваблять Дмитра харизматичні жінки, що працюють з Нікітіним", - пишуть користувачі Мережі.

Через півдня спільне фото в обнімку з Дікусаром з'явилося на сторінці у Ольги Фреймут, з якою Дмитро танцював на останньому ефірі. Ольга не стала пояснювати зустріч з хореографом, але судячи з усього, вона теж планує продовжити тренування.

Крім цього, як відомо, Дмитро був партнером на заміну для Юлії Саніної, чий партнер Дмитро Жук захворів китайським вірусом. Дікусар дуже вміло поводив себе зі своєю новою партнеркою і забезпечив їй проходження в наступний ефір.

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