Украинский хореограф, звезда «Танців з зірками» Дмитрий Дикусар после очередного эфира стал желанным партнером сразу для нескольких звездных женщин

Как передает Politeka.net, совместные фото с Дикусаром почти одновременно опубликовали Слава Каминская из «НеАнгелов» и Ольга Фреймут.

Как известно, Слава Каминская была партнершей Дикусара на шоу. Они очень быстро выбыли, но Слава, судя по ее Инстаграм, продолжила заниматься с Дмитрием танцами в частном порядке.

«Танцуй, пока молодая. Мой вернулся», - подписала она совместный снимок с Дмитрием.

За день пост собрал более 17 тысяч лайков. В комментариях оставили массу слов восхищения парой.

«Как он Вас прижимает! Ух!», «Вот бы пара в реальности была классная», «Манят Дмитрия харизматичные женщины, работающие с Никитиным», - пишут пользователи сети.

Спустя полдня совместное фото в обнимку с Дикусаром появилось на странице у Ольги Фреймут, с которой Дмитрий танцевал на последнем эфире. Ольга не стала объяснять встречу с хореографом, но судя по всему, она тоже планирует продолжить тренировки.

Кроме этого, как известно, Дмитрий был партнером на замену для Юлии Саниной, чей партнер Дмитрий Жук заболел китайским вирусом. Дикусар очень умело обращался со своей новой партнершой и обеспечил ей прохождение в следующий эфир.

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