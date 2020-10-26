Діти Філіпа Кіркорова заговорили про матір, і співакові довелося розкрити правду

Як повідомляє Politeka.net, поп-король став учасником програми "Говоримо і показуємо", в рамках якої запросив до себе додому ведучого Леоніда Закоошанського. Під час екскурсії по особняку, поп-король розповів гостю, що разом з ним в будинку живуть його батько Бедрос, тітка Марі, діти Алла-Вікторія і син Мартін. Хлопчик теж потрапив в кадр і проговорився: в будинку мешкає ще й "мама Наташа".

Філіп Кіркоров не став юлити і зізнався, що біологічна мати дітей завжди знаходиться поруч і доглядає за ними. Сам співак часто буває зайнятий роботою і пропадає на гастролях, тому Наташа займається вихованням його спадкоємців.

"У нас нормальна сім'я, і мама, і тато. Просто мама у нас не публічна людина, вона не любить це все. Діти живуть у повноцінній родині", - заявив Кіркоров. "Коли мене немає, про них піклується вся сім'я. Бабуся, дідусь. І допомагає мама".

Раніше російські ЗМІ писали про Наталію Єфремову, яку бачили на сімейних святах. Багато також помічали схожість жінки і дітей знаменитості. Як з'ясували джерела, Філіп і Наталя познайомилися близько 15 років тому, коли остання була успішною бізнесвумен і займалася брендовим одягом. Відомо також, що Єфремова народилася в Україні, у Львові, а вже потім перебралася до Росії.

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