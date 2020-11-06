Долар зробить різкий поворот, НБУ здивує новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 6 листопада змінить напрямок, шляхи долара і євро несподівано розійдуться.

Курс валют в Україні 6 листопада буде наступним:

100 доларів – 2836,43 грн;

100 євро - 3358,19 грн.

Уточнимо, що до середини минулого дня стодоларова купюра вже втратила 7,81 пункт. А до кінця торгів на міжбанку гривні вдалося зміцнитися на позначці в 14,31 гривню.

Євро навпаки, здивує ривком. Валюта "приділяє" гривню на 15,7 пункту.

Українцям приготували нове підвищення зарплат, чим доведеться пожертвувати: "багато грошей піде на..."

У бюджеті на 2021 рік заплановано два етапи збільшення мінімальної зарплати.

Згідно з проектом держбюджету, 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до шести тисяч гривень, а з липня складе 6,5 тисяч. У той же час, через пандемію і карантин в країні прогнозують різке падіння ВВП.

Фінансовий експерт Василь Матій вважає, що різке підвищення зарплат без приросту ВВП загрожує країні інфляцією. Нещодавно в Міністерстві фінансів підрахували, що на зарплати Кабміну доведеться додатково виділити 41 мільярд гривень. Чиновники очікують, що зростання офіційної " мінімалки "скоротить кількість" сірих " зарплат і збільшить надходження до Пенсійного фонду. За планом очікується підвищення на 30%, але заради нього доведеться багатьом пожертвувати.

"Значна частина підприємств, які планували капітальні інвестиції в 2021 році, ймовірно, не зможуть це зробити, тому що багато грошей піде на утримання персоналу", - припустив Василь Матій.

Зеленський домовився з Макроном про переговори в Нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франци Емманюелем Макроном. Як розповіли в офісі глави Української держави, президенти обговорили стан виконання домовленостей Паризького саміту. Зокрема, Зеленський розповів, що з 27 липня цього року, коли було введено пакет додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню, триває найдовше перемир'я за весь період з початку війни на Донбасі.

"Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир'я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення в результаті бойових дій. У той же час через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені", - розповів Зеленський.

Президент України також повідомив, що незважаючи на кілька взаємних звільнень утримуваних осіб і прогрес в зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів нормандської четвірки досі не виконуються - як, наприклад, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

"Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб переговори лідерів країн нормандського формату відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Зеленського і зусилля, які докладає Україна для розмінування на Донбасі і розведення військ. Глава французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни", - заявили у Зеленського.

В Україні влада планує створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі

За словами глави офісу президента України Андрія Єрмака, керівництво має намір створити дві вільні економічні зони.

За його словами," це питання ще вирішується", але друга зона буде в одній з областей Західної України. "Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати... сьогодні це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей", - сказав глава ОП ввечері в четвер, 5 листопада.

Результати виборів у США: Трамп вирішив судитися по всіх ключових штатах

Штаб президента США Дональда Трампа заявив, що має намір через суд оскаржити результати підрахунку голосів у штаті Невада, що грає ключове значення на виборах. За інформацією штабу Трампа, як мінімум 10 тисяч голосів, підрахованих в цьому штаті, належать людям, які вже не проживають в Неваді. Пізніше сам Трамп заявив, що через суд оскаржить результати "по всіх штатах, де перемагає Байден".

"Всі штати, які нещодавно обрали Байдена, будуть оскаржені нами за законом за шахрайство з виборцями і підтасовку виборів на рівні штату. Є безліч доказів-просто загляньте в ЗМІ. Ми виграємо! Америка перш за все!",- написав Трамп у Twitter.

Зазначимо, соцмережа відзначила цей пост президента США як спірний контент, який може ввести в оману виборців.

У свою чергу Джо Байден вже запустив сайт "перехідного періоду" для підготовки до передачі влади від чинного президента Дональда Трампа йому.