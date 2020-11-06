Доллар сделает резкий поворот, НБУ удивит новым курсом валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 6 ноября изменит направление, пути доллара и евро неожиданно разойдутся.

Курс валют в Украине 6 ноября будет следующим:

100 долларов – 2836,43 грн;

100 евро – 3358,19 грн.

Уточним, что к средине прошлого дня стодолларовая купюра уже потеряла 7,81 пункт. А к концу торгов на межбанке гривне удалось укрепиться на отметке в 14,31 гривну.

Евро наоборот, удивит рывком. Валюта «уделает» гривну на 15,7 пункта.

Украинцам приготовили новое повышение зарплат, чем придется пожертвовать: "Много денег уйдет на..."

В бюджете на 2021 год запланировано два этапа увеличения минимальной зарплаты.

Согласно проекту госбюджета, 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до шести тысяч гривен, а с июля составит 6,5 тысяч. В то же время, из-за пандемии и карантина в стране прогнозируют резкое падение ВВП.

Финансовый эксперт Василий Матий считает, что резкое повышение зарплат без прироста ВВП грозит стране инфляцией. Недавно в Министерстве финансов подсчитали, что на зарплаты Кабмину придется дополнительно выделить 41 миллиард гривен. Чиновники ожидают, что рост официальной "минималки" сократит количество "серых" зарплат и увеличит поступления в Пенсионный Фонд. По плану ожидается повышение на 30%, но ради него придется многим пожертвовать.

"Значительная часть предприятий, которые планировали капитальные инвестиции в 2021 году, вероятно, не смогут это сделать, потому что много денег уйдет на содержание персонала", - предположил Василий Матий.

Зеленский договорился с Макроном о переговорах в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франци Эмманюэлем Макроном. Как рассказали в Офисе главы украинского государства, президенты обсудили состояние выполнения договоренностей Парижского саммита. В частности, Зеленский рассказал, что с 27 июля этого года, когда была введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается самое длинное перемирие за весь период с начала войны в Донбассе.

"Режим тишины целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", - рассказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров Нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

"Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран Нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны", - заявили у Зеленского.

В Украине власть планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководство намерено создать две свободные экономические зоны.

По его словам, "этот вопрос еще решается", но вторая зона будет в одной из областей Западной Украины. "Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", - сказал глава ОП вечером в четверг, 5 ноября.

Результаты выборов в США: Трамп решил судиться по всем ключевым штатам

Штаб президента США Дональда Трампа заявил, что намерен через суд оспорить результаты подсчета голосов в играющем ключевое значение на выборах штате Невада. По информации штаба Трампа, как минимум 10 тысяч голосов, подсчитанных в этом штате, принадлежат людям, которые уже не проживают в Неваде. Позднее сам Трамп заявил, что через суд оспорит результаты "по всем штатам, где побеждает Байден".

"Все штаты, которые недавно выбрали Байдена, будут оспорены нами по закону за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов на уровне штата. Есть множество доказательств - просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!", – написал Трамп в Twitter.

Отметим, соцсеть отметила этот пост президента США как спорный контент, который может ввести в заблуждение избирателей.

В свою очередь Джо Байден уже запустил сайт "переходного периода" для подготовки к передаче власти от действующего президента Дональда Трампа ему.