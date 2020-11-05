Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала фігуру в незвичайному костюмі з сіточки

Знаменита супермодель знає, як вразити публіку під час виходу в світ або домашньої фотосесії. Зірка завжди виглядає дуже доглянуто і акуратно, навіть незважаючи на те, що її часто критикують за любов до фастфуду. Про це пише Politeka.net. Одного разу, коли Белла зрозуміла, що поправилася, вона сіла на жорстку дієту і ледь не довела себе до виснаження.

Тепер під кожним фото зірки фанати цікавляться секретами її краси. Белла, як видно на представлених кадрах з Instagram, виглядає і справді дуже стрункою і без вад на шкірі. У чорній сіточці Хадід показала не тільки бюст.

"Що стосується моїх щоденних ритуалів краси та догляду за собою, то в цьому плані я мінімаліст. Я отримую безліч б'юті-засобів, які надсилають мені в надії, що я їх спробую. І насправді я б і хотіла їх спробувати, але врешті - решт я просто умиваю обличчя і наношу зволожуючий крем і тонік», - одного разу сказала Белла про косметику.

Ось як реагують фанати:

"Або так багато! Перестань бути ідеальним! 🧡 🧡 🧡 ; Думаю, хтось все ще живе в 90-х, сміється. Ці волосся повертають мене в цей час; 2000 вібрацій; світлі очі товсті стегна; як прекрасно; уявіть, що ви прокидаєтеся ось так; дуже в стилі 2000-х !!!!!!!; Bjr créature de rêve.Bisous😘; У тебе самі красиві очі; Королева, я люблю тебе ❤️; Абсолютна богиня 😍😍😍; Краса 😍🔥; Краса 😈 сочненькая булочка😍; Ти така красива 😍».

Також дівчина в реальному житті намагається показувати себе без макіяжу і укладок.

Белла не бажає псувати шкіру, тому дуже серйозно ставиться до догляду за собою і навіть в літаку носить маску, щоб не пересушити обличчя і зволожити його. Цього разу Хадід вдалося вразити фанатів дещо зухвалим чином. Справа в тому, що Белла не тільки відчинила бежеву блузку, але ще і ледь змогла приховати груди.

Образ її доповнили штани з низькою посадкою, повністю прикрашені квітами різного кольору і розміру. При цьому завершили лук знаменитості яскравий макіяж з акцентом на очі і недбало зав'язані волосся в маленький пучок.

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