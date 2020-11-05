Популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", показала підтягнуті форми в мереживах

Хільде стала відома за межами своєї країни завдяки перемозі на пісенному конкурсі. Спочатку дівчина не вела Instagram і навчалася в Інституті, підробляючи офіціанткою, пише Politeka.net. Славу вона отримала після визнаної перемоги в одному з шоу на відомому норвезькому телеканалі.

Осланд почала вести соціальні мережі, щоб просувати музичну кар'єру, але швидко передумала, усвідомивши, що роль моделі їй підходить більше.

Тепер вона знімається для чоловічих журналів і не боїться показати себе і свої форми в пікантному вигляді. Наприклад, на одному зі своїх фото вона позувала в тонких мереживах фіолетового кольору. Білизна ледь приховала гідності знаменитості, але бажаний ефект від особистого Селфі був досягнутий-фанати написали кілька сотень різних коментарів:

"Вау, який захват ❤; до швидкої зустрічі; вона завжди так гаряча і прекрасна🔥; занадто відкритий вигляд для мене, зроблена тільки для очей богів, але не для мене; ви дуже шикарна жінка😈 🦄; фіолетовий - відмінний колір для тебе; Сюрприз❤️; незрозуміло !!!; Супер гаряча Хільді😀 👍 👍 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥; чорт! Теж мій улюблений колір! Зроби мені боляче🤤; яке задоволення; це все ти, дитинко, все ти !! Кожен ідеальний дюйм! Grazie! 😍😍🔥».

Ми також писали, що після цього дівчина твердо вирішила зайнятися творчістю і почала активно приділяти увагу співу, а після першої професійної фотосесії її життя круто змінилася.

Так, тепер Хільде є альтернативною моделлю, знімається для глянців і чоловічих журналах. В одній білизні Осланд позує з легкістю, адже вона володіє яскравою світлою зовнішністю і стрункою фігурою.

У лимонному білизна з мережив і зі спущеною джинсовою спідницею дівчина виглядала більш ніж пікантно, адже тоненька тканина не змогла приховати її достоїнств:

"так гаряче. Нижня білизна супер, але ти приносиш тепло, дитинко!; Дуже великий і гарячий бсс;красива хіть ..; Блаженні!; приголомшливий вигляд, ламає аж; виглядає чарівно💛 💛; красива білизна) 😇; дуже красивий; не шкодуєш нас, нагуляла апетит😂 ми ж голодні».

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