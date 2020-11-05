Популярна українська співачка Настя Каменських спантеличила своїх шанувальників зовнішнім виглядом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала в домашньому одязі. Її волосся було розпушене. Видно, що співачка ще не встигла зачесатися. На Насті був надітий світлий топ і спортивні штани, які більше нагадували рейтузи.

"Сьогодні-найкращий день у житті! Він дарує безмежні можливості і тільки нам вирішувати, як з ними чинити", - написала Каменських, додавши, що потрібно робити перший крок, навіть якщо людина знаходиться на самому початку свого шляху.

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"Сам шлях до неї-це вже класна пригода! Почніть його прямо зараз", - зазначила зірка.

За короткий час її пост зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних компліментів. Крім цього, деякі шанувальники запідозрили співачку у вагітності.

"Гарненька", "Мені подобається твій день і образ", "Вагітна чи що....?", "Ти коли взагалі народжувати збираєшся?", "фігура класна", "красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Каменських нарвалася на критику через екстравагантний костюм, в якому красуня вийшла на сцену.

Нагадаємо, що "мішкувата" Каменських без макіяжу і з пучком на голові здивувала зовнішністю в звичайному житті: навіть так красуня.

Як повідомляла Politeka, роздягнену Каменських застали в джакузі з фігуристою дружиною Позитива з "Время и Стекло": "Фу, чоловіка свого ганьбиш".

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