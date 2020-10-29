Настя Каменських поніжилася в джакузі з Анею Андрійчук-Завгородньою, дружиною репера Позитива з "Время и Стекло"

Як передає Politeka.net, спільний знімок красунь викликав фурор в соціальній мережі "Instagram". Дівчата забралися у воду в одних купальниках і показали приклад, як потрібно розслаблятися. Настя Каменських сіла на дно джакузі, схрестивши ноги і розпластавши руки на бортиках, Аня ж занурилася по коліна, спокусливо відстовбурчила п'яту точку і зігнула одну ногу. Особливого літнього шарму дружині позитиву надали чорні окуляри.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно сприйняли знімок, багато хто визнав його занадто відвертим:

"Вогню не бачу, велику ж..у бачу. Вульгарно виглядає. Настя, не опускайтеся до вульгарності..."; "👍 во попець👏 👏 👏 🤗 😎"; "давайте голі"; "дві розкішні дівчата в сексі-купальниках. Виглядають відмінно. Таку фігуру можна показувати"; "Фу, Настя, ти чоловіка свого ганьбиш, він же солідний чоловік, а ти ніби недолюбена, давай вже в плейбой ню".

Раніше Олексій Завгородній (Позитив) розповів про непрості стосунки зі своєю дружиною. За словами виконавця, раніше Аня сильно ревнувала його до Наді Дорофєєвої і Насті Каменських, але з останньою зараз дуже добре дружить.

Нагадавши, позитив з " Время и Стекло "вразив одкровеннями про" танці з зірками", що діється за лаштунками: "ніхто не очікував..."

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