Про артиста давно нічого не чути

Талановитий білорус Євген Литвинкович зумів домогтися любові мільйонів українців, коли пройшов у фінал проекту "Х-фактор"

Як повідомляє Politeka.net, його вокальні дані вразили не лише суддів, а й українців. Після закінчення проекту артист багато гастролював і постійно був на слуху, але останні кілька років про нього зовсім нічого не чути.

Як розповів сам Литвинкович "КП в Україні", під час участі в шоу у нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Хлопець цілий рік прожив у стресі, так як спочатку взяв участь в шоу «Україна має талант», а потім прийшов підкорювати «Х-фактор».

"Як би хто не намагався здатися душкою, але виховання у всіх різне, і методи досягнення мети теж різні. Я намагався нікому ні грубити, ні грубіянити, не битися», - зазначив Литвинкович, додавши, що ця стриманість зіграла з ним злий жарт.

У артиста під час проекту сильно падав гемоглобін, лікарям довелося його рятувати. За словами Литвинковича, медики дивувалися, як він взагалі ходить.

Сьогодні Литвинкович займається сольною кар'єрою, продюсуючи себе самостійно. Контракт з СТБ закінчився в 2014 році. Відтоді артист сам собі начальник. За словами Литвинковича, він пише нові пісні і дуже сподівається, що вони сподобаються публіці.

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