Українська співачка, переможниця 3-го сезону "X-фактора" Аїда Ніколайчук показала свою фігуру в спортивному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, артистка всерйоз вирішила взятися за свою фізичну форму і зайнятися тренуваннями. Для цього вона планує робити вправи з кінця вересня до кінця грудня.

Ніколайчук поділилася в своєму Instagram першим відео зі своїми стараннями, в якому показала, як виглядає її фігура зараз – на самому початку занять. Співачка займається у себе вдома під музику в короткому топі і обтягуючих спортивних штанях. Незважаючи на те, що артистка тільки починає, вже зараз її фігурі позаздрить багато хто.

""До" 25.09.2020. Вирішила викласти варіант "До", але у форматі відео. Наступне відео в кінці грудня. І ось подивимося", - підписала кадри Ніколайчук.

Її шанувальники тут же почали коментувати відео.

"Розумничка моя" « "відмінно виглядаєш" « "Аидочка ти покращала попастая" « "щось я на відос залип" «" Аидочка, ви чарівні, я дивлячись на Вас вкл музику і теж почала рухатися!!! Музика хороша! Ви розумничка! Жінка-Дівчина! Фігурка, принадність!!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ніколайчук показала про себе дивовижний факт. Артистка опублікувала фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому порівняла себе, 18-річну, і нинішню. Варто відзначити, різниця на обличчя.

На "молодому" знімку можна помітити дівчину з пишними формами і круглими щічками, тоді як зараз Ніколайчук виглядає помітно стрункішою.

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