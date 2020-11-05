Талантливый белорус Евгений Литвинкович сумел добиться любви миллионов украинцев, когда прошел в финал проекта «Х-фактор»
Как сообщает Politeka.net, его вокальные данные поразили не только судей, но и украинцев. После окончания проекта артист много гастролировал и постоянно был на слуху, но последние несколько лет о нем совсем ничего не слышно.
Как рассказал сам Литвинкович «КП в Украине», во время участия в шоу у него были серьезные проблемы со здоровьем. Парень целый год прожил в стрессе, так как сначала принял участие в шоу «Україна має талант», а потом пришел покорять «Х-фактор».
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«Как бы кто ни пытался показаться душкой, но воспитание у всех разное, и методы достижения цели тоже разные. Я пытался никому ни грубить, ни хамить, не драться», - отметил Литвинкович, добавив, что эта сдержанность сыграла с ним злую шутку.
У артиста во время проекта сильно падал гемоглобин, докторам пришлось его спасать. По словам Литвинковича, медики удивлялись, как он вообще ходит.
Сегодня Литвинкович занимается сольной карьерой, продюсируя себя самостоятельно. Контракт с СТБ закончился в 2014 году. С тех пор артист сам себе начальник. По словам Литвинковича, он пишет новые песни и очень надеется, что они понравятся публике.
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